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رانيا يوسف تفاجئ الجميع بنشر مقطع «فيديو مثير» لفنانات بملابس المايوه والبكيني .. (اتفرج الفيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - رغم مضي أشهر على نشره إلأ انه ما يزال يتصدر القائمة واهتمامات الزوار والتفاعل الواسع في الوطن العربي .

 

 

 

حيث سبق أن شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو به صور لفنانات الزمن الجميل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرن خلال الفيديو مرتدين البكيني.

 

 

وعلقت  ، على مقطع الفيديو قائلة:"ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسي لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل". وأضافت:"وساتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت". وتابعت رانيا:"وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا".

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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