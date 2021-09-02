انت الان تتابع خبر عــاجل.. الموت يفجع الفنانة الشهيرة دنيا بطمة قبل قليل .. وزوجها محمد الترك يصاب بالجنون .. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - فجعت الفنانة المغربية دنيا_بطمة بوفاة عمّها شقيق والدها في المغرب لأسباب لم تذكرها.
أعلنت الخبر بنفسها، وكتبت بحزنٍ: (ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان”
وتابعت: (الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة)