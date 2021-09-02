أعلنت الخبر بنفسها، وكتبت بحزنٍ: (ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان”

الرياض - روايدا بن عباس - فجعت الفنانة المغربية دنيا_بطمة بوفاة عمّها شقيق والدها في المغرب لأسباب لم تذكرها.

انت الان تتابع خبر عــاجل.. الموت يفجع الفنانة الشهيرة دنيا بطمة قبل قليل .. وزوجها محمد الترك يصاب بالجنون .. اتفرج والان مع التفاصيل

سعد محمود

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