انت الان تتابع خبر مصير مؤلم للداعية الاماراتي وسيم يوسف والحزن يجتاح الوطن العربي.. اتفرج مصيره المرعب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الشيخ وسيم يوسف يحتل شيوخ الإمارات مرتبة عالية في حملهم لرسالة الدين ونشر الوعي والعادات الحميدة. من أشهر الشخصيات في الإمارات، بني زايد وسيم يوسف، الذي صعدت شهرته بعد انضمامه إلى برنامج إعلامي ديني يفسر فيه الأحلام ويتلقى شكاوى من المتزوجين من رجال ونساء، يتابع آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون اتفرج عمل الشيخ وسيم لأنه يحظى بشعبية كبيرة لدى النساء.

من خلال روايته للقضايا التي تثير الغضب بين الهجوم والنقد نعرف تفاصيل مقالنا بعنوان من هو وسيم يوسف وما هي جنسية الشيخ وسيم يوسف.



تعرضت زوجة الشيخ وسيم وأطفاله لموجة من المضايقات والضرب بعد الكشف عن وثائق اتهام بشأن قضايا التجسس والتوظيف جعلت الشيخ وسيم من أهم الموضوعات التي نوقشت عبر محركات البحث. في العام الماضي، لا يزال وسيم يظهر على شاشات التلفزيون والمواقع الإلكترونية بحب ممتاز من الجمهور.

ولد الواعظ وسيم يوسف أحمد شحادة المصري في 29 من الشهر السادس من العام 1،981 في إربد، الأردن. كتب كتابه الخاص وسرعان ما أثنت عليه السلطات الإماراتية لمنحه الجنسية الإماراتية. ثم تمكن من تقديم البرامج الإسلامية للشيخ يوسف عبر تلفزيون أبو ظبي. كان خطيب وإمام مسجد الشيخ زايد الذي كان بوابة علاقته بأمن الدولة.

برنامج الشيخ وسيم يوسف 2022



بعد برنامج اشرح رؤيتي، أن الشيخ وسيم يوسف بدأ حياته الإعلامية، ركزت القنوات الإماراتية على استضافة محتواها، لإطلاق برنامجها الأخير قبل سجنه، نكتار الإيمان، الذي يعرض الاتصالات العامة في حلقاته وحل مشاكله. بفتوى وآراء مبنية على التنمية البشرية والتأويل كداعية مسلم إماراتي، وتوقف البث حتى إشعار آخر.

سجن الشيخ وسيم يوسف بتهمة التوظيف



من أمان العقوبة، أساء الأدب. هكذا نصف غطرسة الشيخ وسيم تجاه المكافآت التي حصل عليها من الشيخ زايد كإمام مسجد وخطيب إماراتي حتى حصل على الجنسية الإماراتية بمكالمة هاتفية وساعتين من الوقت. وتصفية المعلومات عنها.

في نهاية مقالنا، اندلعت موجة من الغضب بسبب دعم الشيخ وسيم يوسف للاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد المظلومين في فلسطين في حرب غزة 2022، قائلاً إن شعب إسرائيل أنقى من العرب الفلسطينيين. الموجة لم تنحسر بعد.