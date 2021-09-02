انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها بفستان شفاف كشف جسمها ومناطق حساسة بين فخذيها !..(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.موجة جدل، بعد ظهورها بفستان شفاف كشف معظم جسدها، بما فيه اجزاء حساسة جدا.

ووصف متابعون إطلالة هيفاء وهبي بالفاضحة ، فيما آخرون عبروا عن انبهارهم بجمالها وتفاصيلها وقالوا: "سبحان من صور هالجمال" ، "جميلة في كل الحالات" . و

وهبي، في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام، وهي تستعرض مفاتنها بجراءة كبيرة، وخاصة الأرداف والساقين والفخذين والصدر بشكل مثير للعيان.

وأشارت إلى أن الإطلالة هي من إحدى جلسات مسلسل " أسود فاتح " الذي يدشن عرض أولى حلقات اليوم الأحد.