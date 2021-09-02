عروس عربية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها بمهر واحد وليلة واحدة!!.. وعندما سألوها عن السبب كانت المفاجأة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/02 الساعة 06:30 مساءً (محمود الأديب)

قامت فتاة اردنية على عمل مبادرة للحد والتخفيف من العنوسة في العالم ،حيث بادرة هي شخصيا بالاشتراط على العريس الذي تقدم لخطبتها أن يتزوجها هي وصديقتها .

مما دفع العريس على الموافقه شريطة أن يجمعهما في منزل واحد ودفع مهر واحد لان ظرفه المالي لا يسمح بان يدفع مهرين ويفتح بيتين.

وقد دعت الفتاة الأردنيات بالاعتماد على مبادرتها وتقليدها لما في ذلك من فائدة في تخفيف من العنوسة ومن مال المهر، على حد تعبيرها.