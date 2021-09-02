انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتصدر محركات البحث بفستان بنفس لون جسدها ابرز مناطقها الحساسه ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بعد إطلالتها الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشؤت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها خلال اجازتها الصيفية.

وظهرت في صورها الأخيرو بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون اللحمي مكشوف الأرجل والأكتاف وتفاعل الكثير من جمهورها عبر الصورة مشيدين على جمالها وجاذبيتها.

من جهة أخرى ، بدأت الفنانة نسرين طافش مؤخرا تصوير عملها الجديد برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم الصيف بعنوان " في القلب "

سيتضمن فيلمها الجديد والذي سيرافقها الفنان خالد سليم والعديد من نجوم الفن بقصة حب رومانسية بين الشخصيتين ، حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة عجة من كواليس التصوير جمعتها مع الفنان خالد سليم في قمة الانسجام.

الجدير بالذكر ان الفنانة نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي صنف كأفضل 10 اعمال درامية هذا العام.

