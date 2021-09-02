نجمة ذا فويس لين الحايك تفجر الانترنت بالمايوه المكشوف على البحر ..اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن الجمهور لا يستطيع تقبل أن لين الحايك التي شاركت قبل 3 سنوات في برنامج The Voice Kids تغيرت وكبرت ولم تعد طفلة.

تشارك "الحايك" جمهورها بصور تنشرها عبر حسابها على Instagram، وآخر ما نشرته صورتها على الشاطئ.

تلقت لين تعليقات كثيرة من الجمهور الذي لم يصدق أنها كبرت وتغير شكلها، وكانت أغلب التعليقات "هاي بسرعة كبرت، مش كانت طفلة دي يا جماعة".



كانت لين الحايك أطلت على الجمهور في آخر حلقات الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids لتقدم أغنيتها "عم بكبر".

يذكر أن لين الحايك فازت بلقب الموسم الأول من برنامج The voice Kids.