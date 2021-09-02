انت الان تتابع خبر سر المفاجأة التي كشفها أحمد العوضي عن مولوده الأول من ياسمين عبد العزيز .. لن تصدق بماذا اعترف؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عشرون يوما مرت منذ سفر النجمة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا، وتحديدًا إلى جنيف، قاصدة طبيبها الخاص هناك الذي تتابع معه منذ الولادة الثانية لها بعدما أنجبت سيف الدين ابنها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكشفت مصادر مطلعة أن سر زيارة ياسمين عبد العزيز إلى جينيف ليس لاستكمال العلاج التي قد بدأته في مصر، حينما أجرت جراحة لاستئصال أكياس على المبيضين، في مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ولكن المشكلة الأساسية التي تعاني منها ياسمين وهي وجود تليفات على الرحم تمنعها من "الحمل" الأمر الذي تبحث ياسمين زوجة الفنان أحمد العوضي على علاجه في الفترة الحالية، خاصة قبل بدء التحضيرات للموسم الدرامي الرمضاني.

موسى كلمة السر!

كشف الفنان أحمد العوضي مفاجأة عن أول مولود له من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار 1 الذي جسد فيه دور هشام العشماوي.

وقال العوضي أنذاك أنه إتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمنوه موسي، موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل “الإختيار”.

وقام أحمد العوضي، عقب الحلقة، بنشر عدد من الصور له برفقة الطفل السوري الذي يدعى موسى، وذلك خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ الإنستجرام.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي كان قد تزوج الفنانة ياسمين عبد العزيز في بداية شهر مايو من العام الماضي عقب مشاركتهما معا في مسلسل لآخر نفس، وحاليا يرافقها في رحلة علاجها التي تستكملها في سويسرا عقب إجراء عملية جراحية خطيرة لاستئصال ورم بالرحم.