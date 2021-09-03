انت الان تتابع خبر بدون خجل.. فيفي عبده تكشف للمرة الاولى ما تعرضت له اثناء عملها كراقصة في المراقص وتعترف .. هذا ما فعلوة بي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للراقصة المصرية فيفي عبده وهي تتحدث عن أجر الراقصات، وعن تعبهنّ أيضًا، ما عرّضها لسخريةٍ عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التّفاصيل، أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تجني أموالها بسهولة كما يعتقد البعض بل عانت كثيراً هي ومثلها من زميلاتها، في فيديو نادر في مقابلة مع الإعلامية هالة سرحان.





اللافت أن الفيديو أثار جدلاً واسعاً في مصر، وحالة من السخرية، حيث أن معظم متابعي عبدو وجدوا كلامها بعيداً عن المنطق، خاصة فيما يتعلق بأجور الراقصات.









حيث قالت خلال المقابلة " الفلوس مبتجيش بسهولة لا إحنا شقيانين أوي بالقرش، ربنا يبتلي أي واحد يلوم علينا، وما يوري حد الشقا اللي أحنا شوفناه.





وتابعت القول " مش بيجي بسهولة فعلا.. شقينا لما ربنا يباركلنا لأننا شقينا”





من جهةٍ أخرى، سبب صادم قالته فيفي عبدو وراء مرضها الذي عانت منه كثيرًا، إذ تفاجأ المتابعون بما صرّحت فيه أمام العلن.





في التفاصيل، كشفت الفنانة فيفي عبده أنها تخضع الآن لفترة نقاهة من أجل استعادة طاقتها بعد أن تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية وخضعت لعملية جراحية.





وأوضحت فيفي عبده أن الطبيب نصحها بضرورة السفر وتغيير الأجواء المحيطة بها بعد أن خضعت لفترة من الإقامة الجبرية خلال الفترة الماضية بسبب العملية الجراحية وعدم قدرتها على الحركة.