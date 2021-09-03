انت الان تتابع خبر حسن الرداد يتخلى عن زوجته إيمي في حزنها ويختار مي عمر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد فترة مليئة بالحزن بدأت بوفاة والدي زوجته (سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز) ، قرر الممثل المصري حسن الرداد أن يخرج من هذه الأجواء ويُكمل ما تم تأجيله.

حسن الرداد ترك زوجته ايمي سمير غانم غارقة في أحزانها وقرر العودة إلى استئناف تصوير فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”، بالإضافة إلى العودة إلى حياته الطبيعية.

وقبل يومين نشر الرداد صورة تجمعه بشقيقته الصغرى في احتفال عيد ميلادها، في إشارة واضحة إلى خروجه من حالة الحزن.

مخرج «تحت تهديد السلاح»: قطعنا شوطًا كبيرًا في التصوير

وعن عودة الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير مشاهده في فيلم «تحت تهديد السلاح»، قال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي لـ«الوطن»، إنه سيعود الأسبوع المقبل لاستكمال تصوير بقية مشاهده، خصوصًا أنه توقف بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها مؤخرًا.

وأشار حماقي إلى أنه قطع شوطًا لا بأس به من تصوير بعض مشاهد الفيلم، ولكن ارتباط بعض أبطاله وانشغالهم في موسم دراما رمضان وإجازات الأعياد والعطلات الصيفية تسببت أيضًا في توقف التصوير لفترة، لافتا إلى أن المشاهد المتبقية قد لا تستغرق وقتًا طويلًا: «ممكن أسبوعين ونخلص تصوير إن شاء الله، خصوصًا أن المشاهد المتبقية غالبيتها سيتم تصويرها بالقاهرة».

يشار إلى أن الفنان حسن الرداد تعاون مع المخرج محمد عبدالرحمن حماقي فى العمل الدرامى «اتفرج عيان» والذي عرض في رمضان 2020، والذي دارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، وبطولة بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، هنا شيحة.