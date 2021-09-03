انت الان تتابع خبر هذه الفنانة المصرية صرخت بأعلى صوتها عندما تحول مشهد اغتصابها إلى حقيقة .. والمفاجأة في الفاعل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة مصرية تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من ” معمر القذافي ” رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماما هذه الشائعة ، إنها الفنانة ” سميرة صدقي.

ولدت سميرة بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية ” راجل مفيش ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم ” الفقراء أولادي ” ، كما شاركت في فوازير ” فطوطة ” الشهيرة .

كما أنها حصلت على لقب ” بطلة أفلام المقاولات ” مدة عشرون عاما وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ولا يصح أن تطلق على فنانة .

من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان ” محي الدين إسماعيل ” ، وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف والذي اعده البعض أن المشهد كان يتحول إلى حقيقة مما أفزع الفنانة .