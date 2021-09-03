انت الان تتابع خبر طفل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أصبح شاباً.. وتزوج هذه الفنانة الشهيرة !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يلفت أنظارنا دائمًا الأطفال التي تقدم أدوار في الأعمال الفنية، وننبهر أكثر عندما نجد أنهم متمكنين من التمثيل ولديهم موهبة فنية كبيرة ويتقنون أدوارهم.

ومن بين هؤلاء الأطفال لن ننسى الطفل معوض إسماعيل، الذي قدم دور عبد الوهاب ابن الحاج عبد الغفور البرعي، في المسلسل الشهير والناجح، لن أعيش في جلباب أبي، وكان عمره 10 سنوات.

ونكشف لكم مفاجأة في السطور التالية عن هذا الطفل، حيث أنه لم يقدم فقط دور عبد الوهاب بل شارك في أكثر من 60 عمل فني، والآن أصبح شاب كبير في العقد الثالث من عمره، وتزوج من فنانة شابة شهيرة.

اسمه معوض إسماعيل، يبلغ من العمر 38 عام، حيث أنه من مواليد 18 ديسمبر 1982، وقدم عدد من الأعمال الفنية التي بلغت أكثر من 60 عمل فني، حتى صار أشهر طفل في تاريخ التلفزيون المصري بأعماله المختلفة.



وانقطع عن المجال الفني فترة طويلة، بعد مشاركته في مسلسل طيور الشمس، الذي حقق نجاح كبير واتجه لعالم الشخصيات الكارتونية.

تزوج من الممثلة ياسمين جمال في عام 2016، واستمر زواجهما لمدة 8 شهور فقط، وانفصلا في مايو 2017، رغم قصة الحب الذي عاشها الثنائي.



الجدير بالذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها هي مسلسل “البرنسيسة بيسة” مع النجمة مي عز الدين، في سنة 2019، وفيلم الحوت الأزرق في سنة 2020، وكلاهما لم يحقق أي نجاح.