انت الان تتابع خبر خيرية باب الحارة تستعرض مفاتنها بوضعيات مثيرة أشعلت المتابعين..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة السورية امارات رزق، وهي تستلقي على الرصيف حافية القدمين، مرتدية فستان أسود قصير، ومكشوف الصدر، بأكمام من الشيفون، وسدلت شعرها الأشقر، ووضعت مكياج صارخ زاد من سحر إطلالتها.

وعلق المتابعون والمحبين للفنانة امارات رزق، بكلمات الغزل وعبروا عن اعجابهم بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض على إطلالتها المثيرة والجريئة، متهمينها بإستعراض مفاتنها علنا.

هذا وقد تصدرت إبنة النجمين السوريين حسام جنيد وإمارات رزق حديث المتابعين، بعد ان نشر والدها صورها عبر حسابه في انستغرام بمناسبة عيد ميلادها، حيث وجه والديها لها رسائل معايدة لها لمناسبة عيد ميلادها، وعلق حسام جنيد على صورة إبنته: " اليوم عيد ميلادك يابابا ياحبيبت روحي ياوجه الخير عليي انتي احساسي ولحني وكلماتي، كما نشرت إمارات صورة لإبنتها وعلّقت عليها بالقول:"كل عام وانت حياتي".

امارات رزق ممثلة سورية مواليد 1985، تزوجت من المخرج السينمائي يوسف رزق الذي ساعد بدخولها للمجال الفني، لكنهما أنفصلا بعد ذلك بسبب غيرتها عليه، وبعدها تزوجت من المغني حسام جنيد ورزقا بابنهما ،وطن، وابنتهما إحساس، شاركت امارات رزق بالعديد من المسلسلات السورية منها: حاجز الصمت، وجوه وأزمنة، شركاء يتقاسمون الخراب، مواسم الخطر، ولكن أهم أدوارها كانت بدور خيرية بمسلسل باب الحارة الجزء 3،5.