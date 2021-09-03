انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تفاجئ زوجها الفنان تامر حسني بصورة بالمايوه من على الشاطىء (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أمضت بسمة بوسيل يومها على البحر برفقة صديقتها، ونشرت صورة لها ارتدت فيها الكاش مايوه وتحته البيكيني حتى تخفي جسدها كي لا يصبح مباحًا لكل خلق الله.

بسمة تحترم زوجها النجم المصري تامر_حسني كثيرًا ومرة لم تعرض جسمها امام جمهورها او متابعينها، وتحترم أولادها كثيرًا وترفض أن تصبح سيرتها على لسان الحميع بسبب صورة مثيرة او جريئة.



تذهب دائمًا إلى الشاطيء لممارسة رياضة السباحة ولتعرض جسدها لأشعة الشمس، لكنها لا تنشر صورها بالبيكيني علنًا كما تفعل أغلبية النجمات العربيات، ربما طلبًا من زوجها الذي يملك عقلًا عربيًا شرقيًا.

ترتدي النساء الكاش مايوه على البحر كقطعة فوق المايوه على ان يكون مصنوع من اقمشة ناعمة من السهل ان تجف حتى تتمكن من حماية بشرة صاحبتها من اشعة الشمس الحارقة فتتمكن المرأة من الاستمتاع بالبحر ورماله وجمال الطبيعة دون ان تشعر بالحرارة الزائدة للشمس او تتضرر بشرتها من اشعتها الحارقة.

احيانا ترتدي المحجبات الكاش مايوه بهدف تغطية مفاتن الجسم.