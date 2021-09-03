انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تظهر بالحجاب.. هل إعتزلت الفن بعد الفاجعة الأليمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور للفنانة إيمي سمير غانم وهي ترتدي الحجاب، متداولين أبناء على اعتزالها الفن والتمثيل وارتدائها الحجاب وذلك بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وقام حساب إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك” باسم إيمي سمير غانم بنشر صورة وهي ترتدي الحجاب، مصحوبة بتعليق: «وحشتوني النهارده هيكون أول يوم ليّا بالحجاب.. ادعولي بالثبات»

وعلى الفور، تم تداول الصورة بسرعة فائقة بين الصفحات الالكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالثبات.

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم التمثيل وارتداء الحجاب ونفى مصدر مقرب من الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، ما تردد بشأن ارتدائها الحجاب، مؤكدا أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار، إلى أن الصورة قديمة وأن هذا الحساب مزيف وليس لها أي علاقة به على الإطلاق، مؤكدا أن إيمي منعزلة حاليا بعيدا عن الأضواء حزنا على والة والديها ولكنها لم تقرر الإعتزال على الاطلاق.

وذكر المصدر، أن الفنانة إيمي سمير غانم ترتدي الحجاب في الجنازات وهذا هو ماظهر اثناء جنازة والديها، كما أنها ترتديه اثناء أداء فريضة الحج.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الممثلة الشابة إيمي سمير غانم، كان مسلسل “سوبر ميرو” الذي تم عرضه في موسم رمضان 2019، ويشاركها البطولة والدها النجم الكبير سمير غانم، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي