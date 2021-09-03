انت الان تتابع خبر أول ظهور لأبنة دنيا بطمة بعد ان كبرت واصبحت شابة بسن الزواج ..لن يتخيل أحد ان هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تظهر غزل ابنة المنتج محمد الترك والفنانة ديما بطمة بصور ولقطات مختلفة وهي تغني وترقص، كما تظهر في الاستديو وبين الآلات الموسيقية.

ويبدو واضحًا أن محمد الترك يحرص جيدًا على تنمية موهبة ابنته غزل كما فعل مع ابنته الكبرى حلا وذلك من خلال تدريبها والاستماع إلى غنائها بشكل دائم لصقل موهبتها وتثقيفها فنيًا.

وعادةً ما تظهر الطفلة في مقاطع فيديو تلتقطها لها والدتها الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تغني وترقص وتعبر عن سعادتها بالغناء بحركات طفولية، وهو ما يثير اهتمام أسرتها لدعمها وتدريبها بشكل جدي.

كذلك تحرص دنيا بطمة على إظهار ابنتها كفاشينيستا وأيقونة في عالم الموضة من خلال نشرها صورًا لغزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو فيها بإطلالات مميّزة وأنيقة.