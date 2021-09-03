انت الان تتابع خبر زوجة الاعلامي المصري عمرو أديب تشعل مواقع التواصل بجمالها وجاذبيتها في ظهور غير معتاد (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشهر اعلامي بارز و متالق ذاع صيته اكثر خلال برنامجه الحكاية المذاع علي قنوات mbc يتابعه عدد كبير من حول الوطن العربي ومن الصدف ان زوجته هي الإعلامية لميس الحديدى التي تتميز هي الأخرى بتقديم برنامج كلمة أخيرة علي قنوات اون تايم ولها عدد كبير من المتابعين انه المتالق عمرو اديب

ويتميز الثنائي بنجاحهما الكبير وتمكنهم من الصعود للقمة والحفاظ علي نجاحهما رغم تنقلهما بين القنوات الا ان اسلوب تقديمهما للموضوعات واستعراض الأحداث اليومية سواءء السياسية والاقتصادية او الاجتماعية وكذلك الرياضية جعلت لهم مكانة خاصة عند المشاهدين في كل مكان، وسنتعرف في التقرير التالي بعض الأسرار الخاصة في حياة عمرو أديب ولميس الحديدي

زوجات عمرو أديب

لميس الحديدى ليست الزوجة الأولي لعمرو أديب فسبق وان تزوج قبلها من سيدة تدعي أماني سوكا وأنجب منها نجلهما خالد ولكن انتهت علاقتهما ليتزوج عام ١٩٩٩ من لميس الحديدى بعد قصة حب بينهما دامت عامين وأنجب منها نجلهما نور الدين