انت الان تتابع خبر ظهور صادم لرهف القنون في حالة سكر وشاب غريب يحتضنها .. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددا عادت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون لتشعل السوشيال ميديا بظهور جديد وصادم لكل متابعيها , حيث ظهرت هذه المرة داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان ، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد من التساؤلات .

اللافت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول ، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها ، مما أثار الشكوك حول عودتها مجددآ لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة .

ويعتبر هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف ، إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها .

وفي رصد لأهم التعليقات ، جاء فيها : " الحمد لله الذي عافانا هاذي الحرية الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمة الله لايبلانا " ، " يعني وحدة هربانة من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي " ، " اذا هي جابت طفل بدون زواج بقت ع الخمر " .