تسريب صور مُخلة لـ الفنانة المصرية ‘‘غادة عبد الرازق’’ وهي تمارس هذا الفعل الخادش من البحر .. اتفرج (صورة صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/03 الساعة 05:30 مساءً (محمود الأديب)

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت غادة فى الصور أمام البحر، وترتدى نظارة شمسية وتلعب فى شعرها الأسود الطويل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل "ضد مجهول"، من إخراج طارق رفعت، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة حنان مطاوع، وروجينا وفراس سعيد.