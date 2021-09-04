انت الان تتابع خبر متحرشون يباغتون فتاة سعودية بعمل وقح داخل مول شهير بالمملكة والأخيرة تفاجئهم برد فعل صادم أمام الحاضرين (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق واقعة تحرش مجموعة من الشباب بفتيات في مول تجاري شهير بمدينة الطائف، وأظهر مقطع فيديو شاباً يلاحق إحدى الفتيات في المجمع التجاري "تيرا مول" بالطائف ويتحرش بها بألفاظ وإشارات خادشة للحياء في حين تقوم هي بطرده و تهدده بإخبار الجميع.

الفيديو بعد نشره بفترة قصيرة، أثار موجة غضب واسعة على موقع تويتر ودشنَّ مغردون وسماً خاصاً حمل اسم "متحرش في تيرا مول الطائف"، مطالبين بإلقاء القبض على الشاب المتحرش ومحاسبته، في حين استنكر البعض تصرف الفتاة وأشاروا إلى أنها تتعمد استفزاز الشباب وتصويرهم ونشر المقاطع على مواقع التواصل.

فيما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش، وأضاف أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.