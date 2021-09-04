انت الان تتابع خبر نجمة مشهورة تظهر برفقة حبيبها بلا ملابس وكما خلقها الله .. اتفرج من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أرادت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان أن تظهر دون ملابسها في موعدها الغرامي مع حبيبها المدعوّ ترافيس باركر.





في التّفاصيل، تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان محركات البحث بعد ان نشرت صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها الى جانب حبيبها الموسيقي ترافيس باركر في احدى المناسبات التي حضراها خلال تواجدهما في فينيسيا، إيطاليا.





كورتني أحبت الظهور بإطلالة غريبة جدا اذ ارتدت فستاناً شفافاً ومموجاً وظهرت ملابسها الداخلية بكل وضوح تحتها فاعتبر كثر من المعلقين ان هذه الاطلالة غير لائقة للمناسبات لانها ظهرت وكأنها لم ترتدي شيئاً اذ ان فستانها لم يخبئ اي تفصيل من انحناءات جسمها.





الجدير بالذكر ان ، كان قد فاجأ الموسيقي ترافيس باركر، حبيب نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان متابعيه بصورةٍ جديدةٍ له عبر موقع التّواصل الاجتماعي “انستغرام” حيث ظهر عاري الصّدر وهو يلعب على الدّرامز. لكن الصّدمة كانت في التّعليق على الصّورة، إذ كتب باللغة الانكليزية: “أحلم كل يوم بممارسة الجنس معك”





وقد حصل حبيب كورتني كارداشيان في هذه الصّورة على أكثر من 255 ألف إعجاب حتّى هذه اللّحظة، فيما عبّر آخرون عن ترجيحهم بأنّه يقصد حبيبته كورتني كارداشيان الذي يحلم أن يمارس الجنس معها كلّ يوم.