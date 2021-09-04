انت الان تتابع خبر أبنة حاكم دبي محمد بن راشد الثانية التي لا يعرفها أحد تصدم الجمهور بأول ظهور لها.. وصدمة بعد معرفة والدتها الاميرة ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في أول ظهور وفي خطوة داعمة لتصاميم الإماراتيّين وإبداعاتهم، ارتأت سمو الشيخة مهرة افتتاح المعرض، واختارت التألّق بعباءة باللون الأبيض.

ويعدّ هذا الظهور الاعلاميّ الأوّل منذ سنوات حيث آخر ظهور لسموّها كان في العام ٢٠١٧ .

وشكك بعض المتابعين بعد ظهورة الاول انها ابنه الاميرة هيا نت الحسين ولاكن لم يستمر الوقت كثير حتى

رد بعض المتابعين ليكشف ان امها هي زوي غريغورياكوس .

والشيخة مهرة هي إبنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

تجدر الإشارة إلى أنّ سموّها تخرّجت من الجامعة الأميركيّة في دبي.