انت الان تتابع خبر يسرا تعترف بدون خجل: عاشرت عادل إمام خلف الكواليس وكان نفسي اتجوزه بعد مشهد فاضح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنان عادل إمام، محركات البحث «جوجل»، بعد حديث الفنانة يسرا عنه وعن طبيعة علاقتهما، على مدار السنوات الماضية، وذلك خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي.

وقالت الفنانة خلال اللقاء، «أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معاه، كان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين، هو شخص جميل ودمه خفيف».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، علاقة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا.

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، عن علاقتها بالزعيم، قائلةً، «نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه».

وتابعت الفنانة الحديث عن الزعيم، «شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة».

وسبق أن وصفت يسرا فضل عادل إمام عليها: «حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا، وهناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج».

وأضافت الفنانة يسرا، خلال حديثها عن الزعيم، قائلةً، «عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عامًا، وحملنا نحن أيضًا وحمل همنا، اتعاونا في أفلام كتير زي الأنس والجن، وكراكون في الشارع، وبوبوس، وطيور الظلام، وليلة شتاء دافئة، ورسالة إلى الوالي، والإرهاب والكباب، وغيرها».