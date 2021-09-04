انت الان تتابع خبر اسرار صادمة عن إيمي سمير غانم .. وضعت كاميرات مراقبة سرية لمراقبة فنان شهير كانت تحبه بجنون حتى بعد أن تزوجت (ليس حسن الرداد ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حزن الجميع بعد وفاة الفنان المحبوب سمير غانم بعد صراع مع المرض استمر لمدة اقتربت من الأسبوعين، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض الاعتلال الكلوي، لتنتهي مسيرة فنية كبيرة استمرت على مدار سنوات طويلة.

حضرت كل من الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم جنازة والدهما وسط انهيار وبكاء شديدين بعد خروج جثمانه من المشفى لأداء صلاة الجنازة، واستعدادا لدفنه، وكانت الصدمة بأشهر قليلة وفاة والدتهما دلال عبد العزيز ولحاقها بزوجها.

وخلال العديد من اللقاءات التلفزيونية حرصت عائلة الفنان الراحل سمير غانم على سرد الكثير من المواقف الأسرية التي كانت تجمعهم.

وفي أحد اللقاءات التي جمعت بين الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تحدثت إيمي سمير غانم عن علاقتها بوالدها، إذ أنها تعلقت به كثيرا، مشيرة إلى أنها عندما تزوجت لم تستطع أن تبتعد عنه على الإطلاق.

وأكملت “إيمي” أنها من شدة حبها لوالدها لم تستطع مفارقته بعد زواجها، فقامت بشراء كاميرات مراقبة ووضعتها في منزله، حتى تستطيع رؤيته وقتما شاءت عبر هاتف المحمول الخاص بها قائلة: “بحب أشوفه كل شوية وأطمن عليه”، مشيرة إلى أنها كانت تدخل باستمرار لمراقبته ومعرفة ماذا يفعل.

وكان الفنان الكبير سمير غانم قد توفي في 20 مايو، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالاعتلال الكلوي، ما أدى إلى احتجازه بمستشفى الصفا لمدة زمنية اقتربت من أسبوعين.