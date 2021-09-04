انت الان تتابع خبر هذا الفنان المصري الشهير رفض تجسيد دور شاذ مع هيفاء وهبي وتسبب في إصابة غادة عبد الرازق بنزيف حاد.. والمفاجأة في عدد المرات التي تزوج فيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يتميز الفنان طارق لطفى بأدائه الرشيق، حيث يقدم فى كل عمل شخصية مختلفة عن الأخرى، لذا نال ثقة الجمهور خصوصا فى اختياراته لأعماله، واستطاع مؤخرا أن يبهر الجمهور بدوره في مسلسل “القاهرة كابول”، الذي عرض في رمضان الماضي وجسّد فيه شخصية “الشيخ رمزي” زعيم إحدى الجماعات الإرهابية في باكستان.

بدأ طارق لطفي مشواره الفني بأدوار ثانوية بسيطة واستطاع تدريجياً إثبات قدراته وجدارته بالتمثيل حتى حصل على أدوار البطولة المطلقة.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أسيوط بعد تخرجه من الثانوية العامة وكان من زملاء دراسة لطفي في المعهد الفنان خالد النبوي وعلاء مرسي وبهاء ثروت، وتخرج من قسم الإخراج والتمثيل عام 1990.

طارق لطفي يتزوج 4 مرات - صحيفة الاتحاد

بداية طارق لطفي شارك الفنان طارق لطفي فور تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في بعض السهرات التلفزيونية بأدوار بسيطة، وفي العام نفسه ظهر في مسلسل “الوسية” وبعدها بعامين حصل على فرصة المشاركة بالجزء الرابع من ليالي “الحلمية” ثم اتجه إلى السينما وشارك في فيلم “دماء على الإسفلت” مع الفنان الراحل نور الشريف.

وهنا بدأ نجم طارق لطفي باللمعان إذ حصل في عام 1993 على لقب أحسن وجه شاب، وفي العام التالي أحسن ممثل ثان من مهرجان الإسكندرية، وبدأت العروض الفنية تتوالى عليه كواحد من أفضل الوجوه الشابة في ذلك الحين.

أعمال طارق لطفي قدم الفنان طارق لطفي الكثير من الأدوار المميزة نجح من خلالها في أن يترك بصمة مهمة في عالم السينما والدراما المصرية بموهبة فذة منحته لقب “غول تمثيل”.

ومن أبرز مسلسلات طارق لطفي: “ليالي الحلمية”، “العائلة”، “شارع المواردي”، “السقوط في بئر السبع”، “حديث الصباح والمساء”، “الحقيقة والسراب”، “الليل وآخره”، “سارة”، “السندريلا”.

كما شارك في: “العندليب حكاية شعب”، “سلطان الغرام”، “الباطنية”، “مع سبق الإصرار”، “عد تنازلي”،“بفعل فاعل”، “بنت من الزمن ده”، “قضية صفية”، “ملك روحي”، وآخرها مسلسل “القاهرة كابول”.

وعلى الرغم من أن مشاركاته السينمائية محدودة إلا أن طارق لطفي نجح في أن يترك بصمة مهمة في عالم السينما بأدوار مميزة هي: فيلم “فيلم 122″، “أزمة شرف”، “بنتين من مصر”، “عن العشق والهوى”، “الحب الأول”، “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “قشر البندق”، “دماء على الأسفلت”، “الناجون من النار”.

حياته الشخصية تزوج الفنان طارق لطفي من السيدة “شاهندا سعودي” عام 1996، التي تعرف عليها قبل عام خلال افتتاح إحدى المجلات، وله منها 3 أبناء هم: شريف وليلى وياسين.

مواقف من حياته ترك دور الفنان طارق لطفي في مسلسل “سارة” مع الفنانة حنان ترك أثراً سلبياً في نفوس الأطفال حيث جسد فيه دور الأخ الشرير الذي يريد الحصول على ثروة شقيقته.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل إلا أن طارق فوجئ بعد هذا الدور بابتعاد الأطفال عنه ورفضهم مصافحته حيث كان بالنسبة لهم شخصاً مخيفاً وشريراً.

من أجل دوره في مسلسل “شهادة ميلاد” اتبع الفنان طارق لطفي حمية غذائية أنقصت حوالي 20 كيلو غراماً من وزنه، فكان في آخر مرحلة يتناول في اليوم ست تفاحات فقط مع شرب الماء.

من شدة تقمصه للأدوار التي يقدمها، فقد تسبب الفنان طارق لطفي في إصابة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بنزيف داخلي في الفم وذلك أثناء تصوير مسلسل “مع سبق الإصرار”.

ومن المواقف البارزة في مسيرة طارق لطفي الفنية، هو رفض أحد الأعمال مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. حيث رفض دور “مثلي الجنس” في مسلسل “كلام على ورق”، لأنه لم يمتلك الجرأة لتقديم هذه الشخصية.