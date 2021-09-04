انت الان تتابع خبر نافست أميرات الكويت بجمالها.. أول ظهور لأبنة الفنانة إلهام الفضالة من طليقها ..كأنها حورية على الارض ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت نور، ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، من طليقها الإعلامي خليل التميمي، الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها مع والدها.



ابنة إلهام الفضالة تجذب الانتباه

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة نور ابنة إلهام الفضالة على نطاق واسع، مع تركيز غالبية التعليقات على جمال الفتاة وسعادتها مع والدها.

يشار إلى أن إلهام الفضالة تزوّجت للمرة الأولى في سنّ السادسة عشرة ورُزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت حيث ارتبطت بالتميمي وأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل أنّ تعلن طلاقها منه أخيراً بالتزامن مع زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر.

ابنة إلهام الفضالة من طليقها تخطف الأنظار بجمالها

بنات إلهام الفضالة

وتحرص النجمة الكويتية إلهام الفضالة، دائماً على نشر مقاطع فيديو ترصد من خلالها مواقف طريفة مع ابنتها الصغرى التي توطدت علاقتها بها كثيراً بعد زواج ابنتها الكبرى منى وانتقالها للحياة مع زوجها وابنتهما الوليدة التي تحمل نفس اسم جدتها.

وعن دخول بناتها الوسط الفني، قالت الفنانة إلهام الفضالة أن بناتها لا يفضلن دخول عالم التمثيل، موضحة أنها تعترض على ذلك أيضاً خوفاً من تعرضهن لانتقادات جارحة أو شائعات مزعجة أو سخيفة.

وأشارت إلهام الفضالة أن كافة الشائعات والانتقادات التي تتعرض لها مازالت تزعج والدتها حتى الآن ولا تريد أن تعيش هذا الشعور هى الأخرى.

وأكدت أن بناتها يفضلن استكمال دراستهن والتزوج وبعد ذلك من الممكن ترك حرية الاختيار لهن مؤكدة أن بناتها لا يشبهنها في الطباع مطلقا.

زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر



جدير بالذكر إن إلهام قد تصدَّرت مؤخرًا، مؤشرات البحث والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدها البعض بسبب زواجها في هذا العمر، مشيرين إلى أنّ لديها ابنة من زواجها الأول، وابنتين من الثاني، كما اُتهمت بأنّها تطلّقت وأجبرت شهاب على الانفصال عن زوجته، وهو ما أحدث ضجةً كبيرة.

وإلهام الفضالة ممثلة كويتية، من مواليد عام 1974، بينما شهاب جوهر الممثل الكويتي، يصغرها بثلاث سنوات، حيث أنه من مواليد 1977، وتشاركا في رمضان 2021 بطولة مسلسل أمينة حاف، ويعملان على مسلسل من بعدي الطوفان.

وكانت إلهام قد تصدَّرت مؤشرات البحث والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدها البعض بسبب زواجها في هذا العمر، مشيرين إلى أنّ لديها ابنة من زواجها الأول، وابنتين من الثاني، كما اُتهمت بأنّها تطلّقت وأجبرت شهاب على الانفصال عن زوجته، وهو ما أحدث ضجةً كبيرة.