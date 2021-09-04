انت الان تتابع خبر تفاصيل مقلقة .. منى زكي وأحمد حلمي يعيشان نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز! .. كيف حدث هذا ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت حلقة الممثلة المصرية منى زكي مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وحديثها عن زوجها أحمد حلمي الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل.

منى زكي تحدثت عن علاقتها مع أحمد حلمي وقصة حبهما ما دفع البعض للخوف من أن يعيشا نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز. “إنتو متعلمتوش من اللي حصل لسمير غانم ودلال عبد العزيز…أخدو عين حلوة لما اتكلموا عن بعض وعن حبهم لبعض…بالله عليكم كل واحد يحافظ على نفسه ربنا يبارك لكم في بعض ويبعد عنكم العين”. “ربنا يستر وعلاقتكم تفضل زي ما هي كل ما واحد يطلع يحكي حاجة حلوة في حياته بتروح للأسف الناس بقت نفوسها وحشة وبتستكتر الحاجة الحلوة اللي في حياة غيرها وميبصوش ممكن يكون شخص دا اتحرم من إيه أو تعب إزاي للأسف”.

“ربنا يخليكم لبعض…بفرح أوي لما بشوف حب بجد وبتمنى إنو ربنا يديم المحبة ما بينا أي اتنين بحبوا بعض ويفضل ما بينهم المودة والرحمة طول العمر”. وتحدّثت منى في الحلقة عن حبها الكبير لأحمد وكيف انتصرا على الكثير من الأزمات سوياً على الرغم من أن لقائهما الأول لم يكن طبيعياً بل كان سيئاً حيث رأت أن أحمد إنسان “رخم” ولم تكن تريد العمل معه لكنها بعد ذلك وقعت في حبه.