انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكسر كل الخطوط الحمراء بفضيحة من العيار الثقيل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدو عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص حافية القدين على أغنية الفنان المصري ​عمرو دياب​ "اماكن السهر"، مرتدية شورت جينز قصير، وقميص زهر، ورفعت شعرها وعلقت قائلة: "مساء الفل من أحلى غروب شمس رقصت عليها على أغنية ​أماكن السهر​ عمرو دياب".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو الذي نشرته فيفي عبدو، ونالت أكثر من 35 ألف إعجاب، لغاية الآن، وتغزلوا برشاقتها وطريقة رقصهارغم تقدمها في العمر، بينما انتقدها البعض معتبرين ان ظهورها الجريئ ورقصها فضيحة من العيار الثقيل، ولا يليق بسنها وخاصة انها تعرضت لأكثر من وعكة صحية مؤخرا، مطالبيتها بالإحتشام والتوقف عن الرقص.

كما شاركت فيفي عبده بوقت سابق مشاركة جمهورها فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية سيبك من اللي يقولك بحبك للمطرب الشعبي أحمد شيبة من الساحل الشمالي، وعلقت على الفيديو قائلة: يا مساء الفل من الساحل الشمالي، دي أغنية أحمد شيبة اسمها سيبك من اللي يقولك بحبك بالكلام وانا شايفة كده برضه .

هذا وكانت قد تعرضت فيفي عبده لأزمة صحية مرت بها طوال أشهر، بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب حقنة خط في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها، كما نشرت صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها على تويتر معلقة في تغريدة لها: لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل.