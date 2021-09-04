انت الان تتابع خبر زوجة أبو هشيمة الأولى تشعل السوشيال ميديا والجمهور: أجمل من هيفاء وهبي وياسمين صبري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غزت صورة زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة السابقة وأم ولديه، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ولا يعلم الكثيرون أن أبو هشيمة" كانت متزوجاً في عمر الـ 22 وبالتحديد في فترة الدراسة الجامعية من زميلته المدعوة "عبير".

وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع أبنائه، وصورة لزوجته الأولى عبير والتي بدت في غاية الأناقة والجمال.

ولدى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ولدين من زوجته الأولى عبير، وهما عمر ويوسف، حيث يبلغ الأول 20 عاماً، بينما يبلغ الثاني 17 عاماً،

وظهرت زوجته الأولى والتي تدعي عبير في صور مع أبو هشيمة وأظهرت الصورة ملامحها بشكل كبير.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة تزوج 3 مرات أول مرة من والدة أبنائه والمرة الثانية من اللبنانية هيفاء وهبي والمرة الثالثة من الفنانة ياسمين صبري.

من جانب آخر، تألقت الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان أحمر بتوقيع روبرتو كفالي والعقد من ماركة كارتييه، أما الحذاء فكان مرصعا بالألماظ.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي، كما لم تعلن بعد عن أي أعمال فنية سواء تليفزيوينة أو سينمائية ستشارك فيها.