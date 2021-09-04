انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتعدى حدود الجراءة بإطلالة صارخة .. لم تغطي صدرها الا بيديها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور وهي تستمتع بالصيف على شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية، من أحدث ظهور لها.

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.