انت الان تتابع خبر والدة الاميرة هيا بنت الحسين تجذب أنظار الأردنيين والخليجيين بجمالها الذي لا شبيهه له في ظهور نادر لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قام ناشطون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بإعادة نشر صور قديمة للملكة علياء بهاء الدين طوقان وشهرتها الملكة علياء الحسين والدة الأميرة هيا بنت الحسين. حيث تبين أن الأميرة هيا بنت الحسين نسخة طبق الأصل غن والدتها الملكة الراحلة عليا . وكانت قد توفيت المكلة علياء بسقوط مروحيتها بسبب سوء الاحوال الجوية.