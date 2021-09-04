انت الان تتابع خبر تفاصيل صدمت الجميع : لن تصدق ماهي الديانة الحقيقية للفنانة منى زكي التي لا يعلمها أحد حتى زوجها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منى فنانة مصرية شابة، اشتهرت في بداية الأمر بأدوارها اللطيفة في الأعمال الكوميدية، ثم ما لبثت أن تحولت نحو الأفلام الدرامية. من أهم أفلامها 18 يوم، وولاد العم واحكي يا شهرزاد.

وُلدت الفنانة المصرية منى علي محمد زكي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1966 في القاهرة، والدها هما علي محمد زكي وتهاني.

أثناء مرحلة الطفولة تنقلت في العديد من الدول العربية. وعاشت زمنًا طويلًا في الكويت، حتى أصبحت في الثالثة عشر من عمرها، حين عادت العائلة إلى مصر.

تقدمت إلى برنامج لاختيار المواهب الشابة حين كانت في السادسة عشر، وقُبلت ضمن فريق العمل، واستمرت في العمل هاوية، لتحترف الفن فيما بعد. وهي متزوجة من الفنان الكوميدي أحمد حلمي، ولها منه طفلة اسمها ليلي.



كما شاركت منى زكي في المسلسلات التالية: مسلسل "آسيا" عام 2013، مسلسل "لهفة" عام 2015، مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، مسلسل "شطة هندي" عام 2017، مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، مسلسل "نمرة اتنين" عام 2020، مسلسل "لعبة نيوتن" عام 2021.

بيانات أخرى

اسم الأب: علي محمد زكي.

اسم الأم: تهاني جعفر.

اسم الزوج: أحمد حلمي.

أسماء الأولاد: لي لي حلمي، سليم حلمي، يونس حلمي.

الدين: مسلمة.

العرق: من أصول مصرية.

الطول: 150 سم.

الوزن: 55 كغ.



فهي لا تريد أن تتميز ابنتها فقط بالاعتماد على حقيقة أن والديها من المشاهير. وهي تعيش حالة من التوازن بين كونها أماً وممثلة، كما أنها تأخذ رأي زوجها، الممثل أحمد حلمي، لدى تشكيكها بأحد الأدوار. فعلى الرغم من اشتراكهما في المهنة، إلا أنهما يعيشان حياة متناغمة، إلاّ أنها قاسية تجاه نفسها وأدوارها، وتشعر دومًا بأن من الممكن أن يكون أداءها أفضل. واختيرت سفيرة للنوايا الحسنة لمشروع ينابيع الحياة، لتوفير الدم للمرضى في مصر والوطن العربي.

أما من حيث ديانة منى زكي ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسلمة