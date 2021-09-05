انت الان تتابع خبر فاجعة مؤلمة.. الفنانة أحلام تتوسل وتطلب من جمهورها الدعاء بعد بسبب ما حدث !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قال السعودي ناصر العودة إن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه خضع لعميلة جراحية في مستشفى الملك في فيصل تكللت بالنجاح.

وكتب: (اجرى معالي المستشار تركي ال الشيخ عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي اليوم تكللت بالنجاح والحمدلله ماتشوف شر يابو ناصر دعواتكم له)

أما المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الترفيه عبدالله مخارش، قال إن عملية تركي آل الشيخ كانت صعبة خلال الساعات الماضية لإنهاء معاناة مرضية، حيث كان يعاني من نزيف منذ 3 شهور، وبأنها تكللت بالنجاح ونُقل إلى العناية الفائقة.

الفنانة الامارتية أحلام شعرت بقلق على صحة آل شيخ، بما أن علاقة صداقة قوية تجمعهما في الحياة وعلى الصعيد المهني، وطلبت من جمهورها الدعاء له.

وكتبت: (خطاك السووووء يا بوناصر .. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا اللهم خذ بيده اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه(



وتابعت: (اللهم ألبسه الصحة والعافية ًا غير آجل)