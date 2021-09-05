انت الان تتابع خبر أخت هيفاء وهبي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتشعل الأجواء بعد غياب .. شاهدو ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غابت العارضة اللبنانية رولا يموت عن جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من اسبوعين بسبب التحضيرات التي تستعد لها.

اذ نشرت رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام يومياتها داخل استديو التصوير ومرحلة ما بعد التصوير عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " برفقة صديقها ومدير اعمالها.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته امام جهاز الكومبيوتر تستعد لتحضير الصور التي أخذتها مؤخرا بملابس السباحة الجذابة باللون الذهبي.

وبدت رولا يموت في الصور التي أخذتها مؤخرا مرتدية " مايوه " باللون الذهبي اذ أظهر تفاصيل جسدها بشكل واضح وملفت للمشاهد.

دائما ما تثير رولا يموت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما انها تتمتع بجرأة عالية في طرح محتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 وأطلقت عدة اغنيات عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب.

تتمتع بجمهور كبير ومعرفة واسعة من جميع دول العالم ، اذ يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع.