انت الان تتابع خبر طلع ورم خبيث.. هنا الزاهد تصدم الجمهور وتنهار من البكاء على الهواء مباشر (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة هنا الزاهد، كضيفة خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء أمس الخميس، وكشفت عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية والفنية وكوايس تصوير بعض الأدوار التي جسدتها.

وتحدثت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاءها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن مرض والدتها ورحلتها مع السرطان، ولمتمالك دموعها وأنهارت من البكاء على الهواء.

حيث قالت: «ربنا خرج المرض وصرفه الحمد لله بس بعد كده جت الفترة الأخيرة حصلها مشكلة تانية، افتكرناها خراج زي ما أحنا متوقعين قبل كده، بس طلع ورم خبيث».

هنا الزاهد: عرفت وأنا بصور



وأضافت «الزاهد»، عن تفاصيل يوم معرفتها بمرض والدتها «الخبر جالي في التصوير، لقيت فرح أختي بتكلمني وقالتالي حاجة ضايقتني، وكنت المفروض بصور مشهد بضحك فيه، الناس مش عارفة إن الواحد ساعات بيضحك بس هو بجد من جواه بيضايق».

وتابعت: «اليوم ده مش بحب افتكره، وفرح كلمتني وقالتالي لو أنتي يا هنا ماما راحت للدكتور، والنتيجة طلعت عندها ورم خبيث، أنا اضايقت جدا بس عشان ده شغلي قولت لازم أكمله، المخرج والمنتج وقفوا التصوير كام ساعة وبعدين روحت اتطمنت على ماما ورجعت ودخلت صورت».





هنا الزاهد توجه رسالة للجمهور

واستكملت: «عاوزة أقول للناس متستنوش على نفسكم لحد ما الدنيا تبوظ خالص، لو أنت شاكك في حاجة روح أكشف، ماما قالت أنا مش هعمل العملية لأن فيه المفروض استئصال، وقالت كلام سودائي ومكناش مستحملين، قولتلها يا ماما معلش عشانا أحنا من غيرك مش هنعرف نكمل، فراحت عملت العملية».





وواصلت: «قولنالها كلنا يلا يا ماما هنروح ونتبسط ومش هيبقى فيكي حاجة، والحاجة الوحشة السودة دي هتروح، وحياتنا هتبتدي من أول جديد، أحنا متعلقين بأمنا عشان خايفين عليها».