انت الان تتابع خبر أسرار صادمة لأشهر فنانة مصرية يهودية اعتنقت الإسلام وخدعت الرئيس السادات ولازمت عبد الفتاح .. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الرحلة الفنية لنجمة اليوم عندما تلقى والدها دَعوة ليحضر مسرحية للريحاني عام 1942. وكانت الفنانة الصغيرة آنذاك بعمر الثانية عشر سنه. بعد ذلك قررت الالتحاق بفرقة الريحاني عندما كانت بنفس العُمر وذلك بعد موافقة والدها.

أنها الفنانة للصرية نجوى سام اليهودية الأصل لكنها أسلمت فيما بعد , لدت لأب وأُم حاصلين على الجنسية للصرية ؛ حيث كانت جنسية الأب لبناني الأصل , والأم أسبانية يبودية الأصل , وف أواخر سنوات وفاتها أصيبت بمرض نفدي حيث هئ لها أن أحداً يريد قتلها لكونيا يبودية الأصل رغم أنها كانت مُسلمة في ذلك الوقت.

وقع الريحاني في حبها ولكن بسبب الاختلافات الدينية

(حيث كانت ديانتها اليهودية في ذلك العمر) فشلت

خطة الزواج , ولكن نجوى لم تستمر في معتقداتها الدينية

وف عام 1960 أعتنقت الإسلام عام 1960 وهي في

الخامسة والثلاثين من عمرها , ول يكن الأمر غريباً

بالنسبة لها وكان أمراً متقبلاً من ناحيتها ؛ لأن عاداتها

قريبة جدًا من عادات وتقاليد الإسلام. وأكد زوجها

الناقد الفني عبد الفتاح البارودي أنها منذ إسلامها كثيراً

ماكانت تصلي وتصوم وتحمل معها القرآن في حقيبتها

في كل مكان تذهب إليه.

إسلاميا: حرصت الفنانة الراحلة على أداء الشعائر

الإسلامية بشكل دائم وكانت دائماً ماتحمل معها

مصحف القرآن في كل مكان ترتاده , لكنها عانت مِن أزمة نفسية بسبب معتقداتها الدينية حيث كانت تظن أنها

مضطيده بسبب كونها ييودية الأصل , خاصة بعد حرب

6. وف عام 1966 حاولت الانتحار لكن الحاولة

باءت بالفشل وتم نقلها إلى مستشفى مستشفى

“بيمان” للأمراض النفسية والعصبية ليتم علاجها من

الاكتئاب.

كذبت على السادات بشأن زواجها: بعد أن غادر البيود

مصر عام 1960 أعلنت اسلامها وتزوجت بالناقد

الصحفي عبد الفتاح البارودي لكنه لم تُعلن ذلك الزواج

وظل الأمر سرياً. كرمها الرئيس المصري الراحل جد أنور

السادات وأمر أن يتم صرف معاش شهري لها بشكل

استثنائي حق توفيت بعمر يناهز ال 61 عاماً في 1988 .

وصت الفنانة الشهيرة أن تُدفن في حي البساتين

بالقاهرة وبالفعل تم الأمر بحسب وصيتها.

عندما سألها الرئيس السادات عما إذا كانت متزوجة خدعت الرئيس

السادات وكذبت عليه قائلةٌ بأنهالم تتزوج إطلاقاً ولكنها

في الحقيقة كانت متزوجة من الصحفي عبد الفتاج

بارودي.

أعمالها:

كانت للفنانة الراحلة كثير من الأعمال منها السينيمائية

والدرامية منها:

2- فيلم حياة عازب.

3- فيلم ما أقدرش.



4- فيلم عنتر ولبلب.

5- فيلم الأزواج والصيف.

6- فيلم ملك البترول.

7- فيلم ناهد فايق ورايق.

8- فيلم القبلة الأخيرة.

9- فيلم حسن ومرقص وكوهين.

من المسرحيات القي شاركت فيها

1- مسرحية أصل و صورة

2- مسرحية الارؤورة

3- مسرحية الاخمسة.





4- فيلم عنتر ولبلب.

5- فيلم الأزواج والصيف.

6- فيلم ملك البترول.

7- فيلم ناهد فايق ورايق.

8- فيلم القبلة الأخيرة.

9- فيلم حسن ومرقص وكوهين.

من المسرحيات القي شاركت فيها

1- مسرحية أصل و صورة

2- مسرحية الارؤورة

3- مسرحمة الا خمسة.



4- مسرحية لوكاندة الفردوس .

6- مسرحية ذات البيجامة الحمراء.

مَواقف مشرفة قِ حياة الفنانة الراحلة:

- كانت الفنانة الراحلة نجوى سألم هي الفنانة الوحيدة

الف لازمت الفنان عبد الفتاج القصري آثناء فترة مرضه

سكنيه من محافظ القاهرة ولكنها أسكنت فيها الفنان

الراحل عبد اللفتاج القصري ‎٠‏ وذلك لأن اللنزل الذي كان

يسكن فيه قد انيار, حصلت الفنانة الراحلة على جهاز تلفيزيون من صلاح عامر رئيس مؤسسة السينما

وللسرح وخصصته للفنان القصري ليرفه عنه أثناء فترة

مرضه .

- قدّمت الكثير من الدعم للجنود في الخطوط الأمامية

والجبيات؛ ودائمًا ما كانت تتجه إلى الخطوط الأمامية

للرفع من روحهم العنوية وتقديم للسرحيات

الترفييية.