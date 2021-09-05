انت الان تتابع خبر ببطن مكشوف.. تسريب صورة صادمة لأبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب في السعودية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ متابعيها باصطحاب أسرتها كاملة معها الى المملكة العربية ​السعودية​ أثناء إحيائها حفلاً في جدة.

وانتشرت صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وثقت اللحظات التي سبقت صعود شيرين الى المسرح وهي الى جانب ابنتيها مريم وهنا وزوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​، ما يؤكد تضامن الأسرة بعد الأزمة التي حصلت معهم في الإعلام.



ويشار الى أن شيرين عبد الوهاب افتتحت حفلها بأغنية "نساي" وتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير، والذي شارك في حفلها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.



الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها حسام حبيب على حسابه الخاص.