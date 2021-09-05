انت الان تتابع خبر غلبت هيفاء وهبي ونسرين طافش بالجمال.. زوجة محمد هنيدي تذهل العالم بجمالها الفرعوني الخارق في أول ظهور لها .. شاهدوا (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهد العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس" الذي أقيم منذ قليل في سينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس ظهور خاص لنجوم الفيلم مع ذويهم.

وشوهد الفنان محمد هنيدي وهو يصطحب زوجته وأبنائه بعد أن أصبحوا بعمر الشباب على السجادة الحمراء للعرض الذي شهد حضور العديد من نجوم الفيلم مثل منة شلبي وصابرين وشريف دسوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد قصة حبهما.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.