انت الان تتابع خبر فتاة في الجيش السعودي تخطف أنظار الخليجيين والعرب في أول ظهور مسلح لها .. والسعوديون مصدومون من شدة جمالها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لفتت فتاة سعودية، في أول دفعة نسائية انضمت لوحدات الجيش السعودي الأنظار في أول ظهور مسلح لها بزيها العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية صورة للمقاتلة فريدة اليزيدي بزيها العسكري القتالي تحمل البندقية، في حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت "سعودية.. شامخة أبية".

وحظيت صورة الشابة السعودية غير المألوف في المملكة على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية السعودية خديجة عبدالله "سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات السعوديات.. فخورة بإنجازاتهن".

وكتب علي العبدولي: "نفخر بالمرأه السعوديه شقيقة الرجل السعودي وساعده اليمين".

وفي المقابل رفض البعض مشاركة المرأة في الأعمال القتالية والتي لايقوى عليها إلا الرجال وفي هذا السياق قال عائض الواهبي: "كلنا نقدر دور المراه وخير من كفلها الشرع للاسف بعض الاعمال لاتناسب المراه لامن الناحيه الشرعيه او قدرات المرأه كيف تتعامل مع العدو في جبهة القتال هل تستطيع الجواب لا".

وأضاف متسائلا: "هل تستطيع القيام بادوار اقتحام مقرات العدو وتشتبك معه الجواب لا .. فلماذا نقحم المراه في كل عمل لايجيده الا الرجل؟".

وشهدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي تخريج الدفعة الأولى من المجندات من مركز تدريب الكوادر النسائية في القوات المسلحة.

وقد أشرف رئيس الأركان العامة، اللواء فياض الرويلي، على حفل التخرج بعد الانتهاء من الدورة الفردية الأساسية، التي استمرت 14 أسبوعًا وبدأت في 30 مايو/آيار الماضي.

وكانت المملكة، فتحت قطاع قواتها المسلحة، أمام النساء مع السماح للجنسين بالتسجيل، من خلال إطلاق بوابة موحدة للقبول في فبراير/ شباط الماضي، من العام الجاري.