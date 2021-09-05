الفنان السوري "عصام" بطل مسلسل باب الحارة .. يظهر بشكل غير متوقع وبحالة غريبة .. لن تصدقوا كيف ظهر ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - شارك الفنان ميلاد يوسف متابعيه على انستغرام صورة جديدة له، بدا فيها مختلفًا حيث غزا الشيب سوالفه وذقنه وبدت على ملامحة التعب والمرض ، لكنة يبدو أنه اللوك المعتمد لعملٍ جديد يحمل اسم “عطر” لم يُعلن عن تفاصيله بعد.

وعلق يوسف على الصورة، فكتب: “لا تتوقع من الفاشلين مساعدتك على الحياة.. مسيناكم بالخير”، وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين معه بالتعليقات، مثل: “منور”، “أحلى أبو شوكت”، “الكاريزما”، “جمالك”.

يذكر أن الفنان ميـلاد يوسف حصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وقد صرح مؤخرًا في لقاءٍ قصير أنه لا يهتم بالبطولة المطلقة، لكنه يهتم بالدور الجيد والمشاهد المميزة.