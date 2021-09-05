انت الان تتابع خبر بعد خلعها الأسود.. هذا ما قامت به دنيا سمير غانم قبل ساعات وصعقت الجمهور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة لوالديها الراحلين سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحرصت على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والديها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وعلقت قائلة: «وحشتوني أوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، وادخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

حرص عدد من الفنانين على الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز في التعليقات، وكان أبرزهم رانيا يوسف، إدوارد، أوس أوس، فريال يوسف، هند صبري، أحمد صفوت، وآخرون.

وكانت دنيا سمير غانم خرجت مؤخرا من عزلتها وحالة حدادها أخيراً بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم مؤخراً.

وقدمت دنيا تهنئة إلى محمد محمود عبد العزيز، المنتج والممثل المصري، والذي احتفل بخطبته اليوم بفيديو رومانسي على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يفاجيء خطيبته بطلب يدها وتقديم خاتم الخطوبة لها أمام أصدقائهما.

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم محمد محمود عبد العزيز على خطبته، في أول تعليق لها بعد حالة الحداد على والدتها دلال عبد العزيز، وقطعت حالة الحداد بتعليقها على فيديو خطبته وقالت:" يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك..".

ولاقى تعليق دنيا سمير غانم تفاعل كبير بسبب قطعها حالة الحداد وتفاعلها مع زملائها وأصدقائها، وانضم إليها زوجها رامي رضوان الذي علق على الفيديو قائلاً:" ربنا يسعدكم ويهنيكم حبايبي.. وكل سنة وانت طيب يا زيزو".