انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تُشعل مواقع التواصل وتتعرى بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة رانيا يوسف للتفاعل مرة أخرى مع جمهورها على السوشيال ميديا حيث نشرت صورة قديمة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وأطلت خلالها بفستان أحمر جريء على البحر.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: الجمال عدى الكلام.

وفي سياق آخر يعكف صناع مسلسل "الآنسة فرح" الذي يقوم ببطولته الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانين المشاركين في العمل على تصوير الجزء الرابع والخامس دفعة واحدة من العمل، وبذلك يكون العمل أشبه بالست كوم متعدد الأجزاء.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "فرح" يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ، وتكتشف أن هذا التلقيح حدث من صاحب الفندق الذي تعمل به، بالرغم من ارتباطها بشخص آخر تربطهما قصة حب قوية، وتتصاعد الأحداث مع حبيبها ومالك الفندق خلال الحلقات.

ومسلسل «الآنسة فرح»، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin".

ومسلسل الآنسة فرح من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.