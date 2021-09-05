انت الان تتابع خبر رد فعل صادم من إيمي سمير غانم على معجبة طلبت تبوس زوجها حسن الرداد (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مواقف محرجة يتعرض لها الفنانون من حين لآخر بعضها لم يكن في الحسبان مثل ماتعرض له الفنان حسن الرداد زوج الفنانة دنيا سمير غانم ذات مرة.

وأبدت فتاة تدعى "نسمة"، من المنصورة، إعجابها بالنجم حسن الرداد، قائلة له: "أنا عايزاك تقولي بس والنبي يا حسن، ألاقي زيك فيك".

وغنت فيفي عبده مقدمة برنامج "5 مواااه"، المذاع عبر فضائية "Ten" أغنية "ألاقي زيك فين ياحسن" بشكل كوميدي.

من جهتها، علقت الفنانة إيمي سمير غانم على الموقف، وردت على الفتاة بشكل ساخر قائلة: "مش عارفة يا حبيبتي تلاقي زيه فين، هتلاقي زيه في دمياط".

أغرب طلب من معجبة

كشف الفنان حسن الرداد، في وقت سابق عن أغرب تعليق من احدى معجباته على صورة له بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "مرة واحدة طلبت مني عايزة تبوس صوباعي سابت كل حاجة فيا وعايزة تبوس صوابعي".

وأضاف الرداد خلال لقائه بالدمية الشهيرة "كاروو"، ببرنامج "لايف من الدوبلكس، المذاع على فضائية “CBC”، ، أنه أخفى ارتباطه بإيمي في البداية خوفًا من الشائعات ، مشددًا على أن فيلم "الجراج" يبكيه دائما .

وتزوجت إيمي سمير غانم من الممثل حسن الرداد ي 4 نوفمبر 2016 بعد علاقة صداقة دامت أكثر من 7 سنوات.