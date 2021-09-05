انت الان تتابع خبر فتاة سعودية منقبة ترقص في احد الشوارع العامة بدون خجلاً او حياء .. هذا الشاب لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارتها فحدث ما لم يكن بالحسبان .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول واسع لفيديو صادم تظهر خلاله فتاة سعودية منقبة وهي ترقص في أحد الشوارع بطريقةً جريئة وفاضحة.

الفيديو الذي تم تصويره في أحد شوارع المملكة، ظهرت فيه الفتاة وهي ترتدي العباءة والنقاب وترقص بطريقة مثيرة، وخلفها تمر السيارات بطريقة طبيعية.



وأحدث المقطع ضجّة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعتبره البعض مواكبة لموجة الإنفتاح الكبير الذي شهدته السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وفي تعليقه على المقطع قال مغرد سعودي يدعى عزوز ان ماتفعله الفتاة يعد قلة حياء وتربية، بينما علق مغرد اخر بقوله :"حنا الشباب ما قد سوينا زي الحركات ذي".

وعلق اخر بقوله "والله اغلب البنات صارو مافي حياء ولا انوثة، شيء مقرف حتى في الشوارع كذا". وقال اخر "هذة العينة التي تحط نفسها في قمة السخافة والرخص"

وتنوعت بقية التعليقات على المقطع بين الدعاء لها بالشفاء مما هي فيه وبين النصائح المقدمة لها لتستتر وتصون نفسها من هذا الاسفاف الاخلاقي.