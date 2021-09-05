انت الان تتابع خبر الحزن يسيطر على دنيا وإيمي سمير غانم من جديد.. وموقف مرعب حدث لهما اليوم وجعلهما يقطعان قلوب المصريين (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ومن الواضح أن إيمي ودنيا تغرقان في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد الفراق الصعب لوالديهماء الأمر الذي دعا الكثير من أصدقائهما لحثهما على الانخراط في العمل الفني.

غائم عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستغرام, اقتباسا باللغة الإنجليرية, جاء فيه: "لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شخص لا يهتم بفقدانك" ولم يعرف بعد ما الذي تقصده النجمة المصرية والهدف الذي دفعها لنشر الاقتباس, فيما ربطه العديد من المتابعين بأن زوج الفنانة إيمي. الممثل المصري حسن الرداد خرج من فترة الحداد على وفاة والدتهاء واحتفل بيوم ميلاد وعلق حسن الرداد على الصورة التي نشرها عبر حسابه وجمعته بشقيقته:"



أختي وبنتي ونور عيني. كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي. ربنا يخليكي لي ويحقق لك كل اللي بتتمنيه ".