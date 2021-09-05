انت الان تتابع خبر أحمد حلمي ومنى زكي يواجهان نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز (كيف حدث ذلك؟) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة منى زكي خلال الأيام القليلة الماضية محرك البحث عبر موقع “جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استضافتها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” والذي يتم عرضه عبر قناة سي بي سي.



وكشفت الفنانة منى زكي خلال استضافتها مع إسعاد يونس، العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها الذي يعتبر هو اكبر حب في حياتها ومازال في قلبها حتى الأن، كما كشفت العديد من التفاصيل وكوالي علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي.

منى زكي تتحدث عن أول لقاء لها مع أحمد حلمي



وتحدثت منى عن أول لقاء جمعهما خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على dmc، قالت إنهما التقيا في مكتب المنتج محمد فوزي خلال التحضير لمسرحية من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وشعرت وقتها أنه رخم على حد وصفها”.

وأضافت:” لم أتوقع أن يكشف لي عن حبه وبمجرد أن قال لي وجدت نفسي أضحك، وتركته وعدت لاستكمال حديثي مع أصدقائي”.





وأوضحت:” سافرت للتصوير وطوال الوقت كنت أفكر في مميزاته ووجدت أنه طيب ونبيل ومثقف”.







أحمد حلمي ومنى زكي يواجهان نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز



وتفاعل العديد من الجمهور مع تصريحات منى زكي عن زوجها أحمد حلمي، وتداولت تلك التصريحات من جديد عبر السوشيال ميديا مؤكدين أنهم يعيشان نفس قصة الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وجاءت التعليقات كالأتي:” انتوا ما بتتعلموش من اللي حصل لسمير غانم ودلال عبد العزيز خدوا عين جابتهم الأرض الله يرحمهم”، ” خلوا بالكم العين فلقت الحجر وانتوا شكلكم زي سمير غانم ودلال عبد العزيز ربنا يحميكم”، “استفادوا

من اللي حصل لسمير غانم ومراته وأخفوا حبكم عن العين”.