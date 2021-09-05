دنيا سمير غانم تتجاوز الخطوط الحمراء وتصدم الجميع بصورة بلا ملابس من الأسفل ..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/05 الساعة 05:33 مساءً (محمود الأديب)

شهدت الساعات الاخيرة ضجة كبيرة بعد انتشار مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لدنيا، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، بصورة كاشفة وجريئة.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة التي تظهر وهي بجانب راغب علامة على البحر مرتدية “فستان قصير” ، وبدت كعادتها على راحتها من خلال حركاتها الجريئة والعفوية بجانب راغب، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات الجارحة بسبب ملابسها وما تقوم به باستمرار.