انت الان تتابع خبر اتفرج 3 صور تبكي كل عشاق الزعيم عادل امام ...لن تصدق كيف ظهر بعد الوعكة الصحية وكأنه تجاوز من العمر قرن كامل (اتفرج الصور المؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزعيم الكوميديا المصرية عادل إمام وهو مريض بسبب كورونا وقد تغيّر شكله كثيرًا، بحسب ما هو واضح، إلّا أنّ الحقيقة عكس ذلك تمامًا.

إليكم حقيقية مرض عادل إمام بـ كورونا

في التّفاصيل، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي “صورة صادمة”، وفقا للوصف، للفنان المصري عادل إمام، بوجه غزته التجاعيد ولحية بيضاء، بمزاعم ان الزعيم “ظهر عليه المرض وتغيّر شكله نهائيا”، و”يلي بحب عادل امام يدعيلو بالشفاء”، في وقت ترددت أخبار عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

التشارك في الصورة تكثف أخيرا، عبر صفحات في الفايسبوك، مرفقة بالمزاعم الآتية: “أولاد الفنان عادل امام الان : يطلبون الدعاء لوالدهم فهو الان مريض جدا وظهر عليه المرض وتغير شكله نهائيا”. كذلك، تنشر صفحات وحسابات الصورة ذاتها بمزاعم انها “احدث صورة للزعيم عادل امام”.





تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي باسم الممثل المصري عادل إمام، لا سيما بعد انتشار شائعة انعزال في فيلته الخاصة خوفاً من كورونا، وتصدره موقع البحث “غوغل”. وقد أكد المنتج المصري عصام إمام، شقيق “الزعيم”، أن “ما يتردد عن إصابة الفنان الكبير بكورونا، غير صحيح”.



بدوره، أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي أن “ما تم تداوله أخيرا حول إصابة الزعيم بكورونا، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة”، مؤكدًا أن “النجم الكبير بخير وبصحة جيدة، ويعيش حياته بشكل طبيعي مع أسرته”.



الى جانب “شائعة” إصابة الزعيم بكورونا، يتبيّن ايضا ان الصورة المتناقلة له غير حقيقية، وفقا لما يتوصل اليه التدقيق فيها.





من جهةٍ أخرى، للمرة الأولى والأخيرة حسم المخرج المصري رامي إمام حقيقة إعتزال والده الممثل المصري عادل إمام للتمثيل، وحقيقة الأخبار التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

كلام رامي إمام عن هذا الموضوع جاء خلال حديثه مع الصحفيين في العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، إذ قال عن إعتزال والده الزعيم عادل إمام:”لا طبعا والدي مكمل شغله وأعماله، وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد”.

وعن حالة والده الصحية قال:” الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة”.

وأضاف:” أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته”.

وتابع:” الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”.