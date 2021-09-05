انت الان تتابع خبر بعد حملة التنمر : جنى مقداد نجمة طيور الجنة ترد الصاع صاعين لكل من سخر من فستانها .. هذا ما فعلته وأدهشت الجميع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد زواج شقيقها نجم طيول الجنة الوليد مقداد ما تزال اخبار هذه العائلة في الصاردة لاسيما بعد الاحداث المتعاقبة التي اعقبت الزواج ومن ذلك السخرية من فستان جنى ثم حكاية حمل أمها زوجة خالد مقداد وصولا إلى شائعة خطوبة عصومي .

وتفصيلا لا زالت نجمة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​جنى مقداد​ حديث المتابعين منذ زفاف شقيقها ​الوليد مقداد​ قبل حوالي اسبوعين حين تعرضت للانتقادات بسبب الفستان الذي اختارته لهذه المناسبة واعتبر كثر انه لا يناسب عمرها. واشار البعض ان جنى قد قررت ان ترتدي الحجاب بعد الحملة التي حصلت ضدها وان تبتعد عن الاضواء وقد تم تسريب صورة لها بالحجاب.

الا ان موقع الفن تأكد ان المعلومة غير صحيحة وصورة جنى بالحجاب قديمة كما ان والدتها كانت سبق وتحدثت عن ارتداء جنى الحجاب سابقا مشيرة انها سترتديه بعد التكلف.

زفاف الوليد مقداد

فبعد عودته إلى الأردن، دخل الوليد مقداد، بعد أشهر من إعلان خطوبته من نور غسان القفص الذهبي.

وتداول عدد من محبي نجم طيور الجنة بعض الفيديوهات، حيث ظهر مقداد وهو يستعد لحفل زفافه، إضافة إلى الصور التذكارية التي جمعته بأصدقائه. وظهرت عائلة مقداد في حالة من السعادة بزفاف إبنها، في بعض المقاطع التي تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف. وبهذه الخطوة حسم مقداد الجدل الذي أثير مؤخراً حول انفصاله عن خطيبته مع بداية العام حيث كانت قد إنتشرت الكثير من الأخبار حول انفصالهما، مؤكداً أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة، من قبل بعض المواقع. الجدير بالذكر أن الوليد ونور كانا قد نشرا أغنية لهما إحتفالاً بقرب زفافهما.

من هي زوجة الوليد؟

تصدرت ​نور غسان مقداد​ زوجة الوليد مقداد محركات البحث بعد عقد القران، للكشف عن هويتها، فهي من الجنسية الأردنية الجنسية عمرها 21 سنة ولدت في الأردن ومقيمة في الكويت وهي حفيدة خال والده. نور لا تشارك بأعمال فينة على قناة "طيور الجنة" وتقيم زوجة الوليد مقداد في الكويت بصحبة أسرتها.

والد زوجة الوليد مقداد يغيب عن حفل زفاف ابنته لهذا السبب

حدث غياب والد زوجة ​الوليد مقداد​ عن زفاف ابنته ​نور غسان​ قبل أيام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث رواده. وحللّ بعض المتابعين أن يكون غيابه ناجم عن عدم موافقته على زواج ابنته من الوليد، لكن تبين فيما بعد أن الخبر غير صحيح، وأن السبب الحقيقي لعدم تواجد والد العروس في زفاف ابنته هو معاناته من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله لكنه متواجد في دولة الكويت مكان إقامة العائلة وتعذر عليه حضور الزفاف.