انت الان تتابع خبر نسرين طافش تعري صدرها و ظهرها بإطلالة صادمة أُثارت الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ صور لها من أحدث جلسة تصوير أثناء تواجدها على البحر، وظهرت طافش بإطلالة صيفية مرتدية فستان فوشيا طويل مكشوف الصدر والظهر بطريقة جريئة لفتت بها الأنظار، ورفعت شعرها بطريقة الكعكة.

ولقيت صور نسرين طافش إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وإثارتها، وأثنوا على إطلالتها المميزة، بينما انتقدها البعض بسبب ظهورها الجريئ خاصة ظهرها المكشوف.

هذا وكانت نسرين طافش قد أثارت الضجة مؤخرا بمقطع فيديو لها نشرته عبر الانستغرام برفقة إبنة أختها، وهما ترقصان رقصة "Hip Hop" على إحدى الأغنيات الأجنبية، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وأثنوا على رشاقتها وخفة حركتها، وعلقت على الفيديو: "‏اجعل المتعة و المرح من أولى اولوياتك. ⁧‫بنت اختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة و موجهة اجتماعية .. شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين، إبنة أختي الجميلة تعلمني الرقص".